中共總書記習近平9月13日現身陝西榆林考察。期間，考察國家能源集團榆林化工有限公司、米脂縣銀州街道高西溝村、楊家溝革命舊址。主要了解當地的循環經濟煤炭綜合利用、水土流失治理和生態文明建設、革命舊址保護和利用等。習強調，能源產業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源要轉化升級，走綠色低碳道路。

習近平在榆林化工公司考察時強調，能源產業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路。這樣既不會超出資源、能源、環境的極限，又有利於實現碳達峰、碳中和目標，適應建設人類命運共同體的要求，把我們的地球家園呵護好。

榆林市是陝西省面積最大的地級市，人口385.03萬，是中國重要的煤、石油、天然氣、鹽產區，被譽為「中國的科威特」。現年68歲的習近平雖然出生在北京，但籍貫是陝西省富平縣，而且他在年輕時也正是在陝西省延安市延川縣梁家河村參加勞動和工作。

值得一提的是，中國十四屆全運會明（15日）將於陝西西安開幕。陝西是第八個舉辦全運會的省份，也是中西部首個承辦全運會的省份。