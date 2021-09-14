昨天（9月13日）下午，眾多中國大陸乒乓選手從大陸各省市抵達西安，其中包括本屆東京奧運會的男乒亞軍樊振東自廣州搭機，他的出現讓廣州機場出現一片混亂。

隨後樊振東通過球迷會發布一篇微博稱：

各位球迷晚上好。關於今天廣州送機的混亂狀況我覺得有必要表明自己的態度，藉由球迷會的微博跟大家坦誠交流。

現場持續出現很不得體的擁擠、身體接觸等等，除了對我本人造成極大困擾外，還給機場工作人員、群眾增加了諸多不便。加上目前疫情尚未結束，保持安全距離是所有人的責任，出現今天這樣的情況，影響是很負面的。

我之前就強調過，很感謝大家喜歡和支持作為運動員的我，但賽場之外我是普通人，跟每個普通人一樣需要私人空間。我相信真正的球迷都能理解我對分寸感的堅持，也相信球迷們很願意做有分寸感的人、把握住應有的禮貌邊界。

再次明確一下，隊伍安排的行程和包括賽場在內的集體場合，請現場的大家注意保持秩序、遵守防疫規定，時間允許的前提下我會盡量滿足高素質球迷的簽名需求，但除信件外不接受任何禮物。

至於我的個人行程，絕對不希望被接送機和追拍，也不會在個人場合簽名合影，懇請球迷們允許我做個普通人。謝謝大家，歡迎大家關注我的比賽。