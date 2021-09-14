小金門離島的綠石槽美景之二。（烈嶼鄉公所提供）

高空鳥瞰下的離島小金門，美得像揮灑繽紛的調色盤，翠綠的南山頭綠石槽和獨特的玄武岩地形，總是讓來自各地的觀光客流連忘返。烈嶼鄉公所規畫海島型地質公園，希望網紅景點吸引更多遊客來訪。縣府今天邀集〈金門縣自然地景及自然紀念物審議會〉及相關權益單位會勘，期待能協力抓準未來管理維護方向。

縣府指出，烈嶼地質公園依照文化資產保存法，由烈嶼鄉公所提報具自然地景價值表。畫設範圍為烈嶼南山頭玄武岩海岸，初步評估具有地形、地質特殊性及科學重要性與美學景觀價值。

小金門南山頭的玄武岩之一。（烈嶼鄉公所提供）

建設處說明，畫設面積約18.7公頃，其中51％為海岸未登錄地；其他陸域有地籍之土地權屬皆為國有土地，沒有私有地，加上畫設後也不會增加任何強制性規範，不會對居民活動和權益造成影響。

小金門南山頭的玄武岩之二。（烈嶼鄉公所提供）

烈嶼鄉公所也表示，未來地質公園希望能結合民間力量、志工與各社區，培訓在地解說人員，利用閒置空間建置簡易地質解說館或博物館，同時接軌全國各地地質公園，將地質地景旅遊與低碳旅遊統合起來，進而擴展遊客膳食服務、行銷地方農特產，以活絡經濟繁榮烈嶼。

縣府今天邀集〈金門縣自然地景及自然紀念物審議會〉及相關權益單位會勘。（縣府提供）

縣府今天邀集〈金門縣自然地景及自然紀念物審議會〉及相關權益單位會勘。（縣府提供）

針對列為核心區的地景如柱狀玄武岩、生痕化石、綠石槽，未來要如何加強管理維護，縣府規畫擇期召開說明會，邀集各相關權益單位和在地居民溝通，取得共識後提報審議委員會討論。