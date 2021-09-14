苗栗縣長徐耀昌對林智堅提議竹竹併只限頭份竹南一事，重申他日前在新竹縣共同會議中所提，他很驚訝林智堅竟然講得出來這種話，年紀輕輕就機關算盡，他勸林智堅從政要厚道一點，本於良知做對的事，才能長長久久。

徐耀昌透露，林智堅曾為了竹竹併議是打電話給他，他當場向林智堅表態曾與新竹縣長楊文科通過電話商討，主張竹竹苗一起合併成直轄市才有翻身的機會，林智堅竟然回覆這很簡單，只要將苗栗南邊歸給台中，北邊的頭份竹南歸給大新竹市就好了，讓他大為驚訝，林智堅年紀輕輕，竟會機關算盡。

徐耀昌強調，回顧過去日據時代至光復，竹竹苗是一個生活圈，在這種情況下，有新竹廳、新竹郡、新竹州，是生命共同體，在分治後才有新竹縣市、還有苗栗縣，今天最重要的事，是讓舊台灣省所屬縣市，與直轄市平起平坐，他以前當立委時，有推動籌分配款的事情，直轄市的立委比較多，不可能同意讓直轄市的資源讓給台灣省，這會影響到立委個人選情的，今天財劃法要修正，每1個總統在位時都說過，但最後都不了了之。

徐耀昌指出，今天竹竹苗合併才是大原則，才能讓他們脫胎換骨，林智堅打電話給他，他當場向林智堅說，「新竹縣市合併了，沒有苗栗，苗栗永遠沒有翻身的餘地，中央預算72％都給直轄市，其餘的才給台灣省，在這種基礎下，唯一要翻身的就只有竹竹苗合併成直轄市。」，林智堅竟然答稱，「這很簡單！苗栗南邊歸台中，北邊的頭份竹南歸大新竹」，這種話也講得出來，讓他很佩服林智堅，年紀輕輕的，機關算盡，他勸林智堅從政要厚道一點，才能長長久久，我們希望竹竹苗合併，倘若中央要竹竹併，降低人口至1百萬就可升格直轄市，我們也可以讓新竹縣與苗栗縣合併，稱為竹苗市可以嗎？從政要本著良知，才能長長久外，做自己該做的事，做對的事。