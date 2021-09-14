基隆2020潮藝術獲2021金點設計獎整合設計類「金點設計獎標章」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆2020潮藝術獲2021金點設計獎整合設計類「金點設計獎標章」，從全球17地、2706件作品中脫穎而出，將代表基隆繼續角逐「年度最佳設計獎」。

陳靜萍說，這次有機會通過複審，並繼續角逐年度最佳設計獎資格，要感謝不斷投入這座城市生活，將想像付諸實現的藝術家們，不僅帶出基隆既有的深厚文化底蘊與自然環境，同時深具脈絡與延續感，讓每年國內外的民眾都期待，這場海味滿滿的藝術祭。

文化局指出，2020年以「海的一日」為概念，邀請15組國內外藝術家參與，將基隆的過去、現在與未來濃縮於一日展覽體驗，以「如果港口有眼睛」為楔子，注視地方，創造以在地居民為主角而側寫出〈大眾臉〉、〈老人與海〉等作品。

更以遠洋漁船為主體打造海上美術館，揉合漁工、移工與船隻為創作母題的作品，碰撞設計師與地方間的量能，鮮明的品牌形象，引起國際關注，孕育出許多年輕設計師從地方到國際，成為藝術設計的重要新創平台，更將成為基隆城市博覽會的重點展區。

另外，文化局說，2021基隆潮藝術原規畫於9月舉辦，但考量疫情仍有高度不確定性，為讓民眾更安心、更開心、更無後顧之憂參與，決定暫延至2022年4月15日至5月2日舉辦。