瑜伽老師高美菁與癌友分享呼吸冥想、簡易伸展式瑜伽動作。（愛茉莉太平洋台灣提供）

抗癌作家吳娮翎與癌友分享面對脆弱如何找回自己的復原力。（愛茉莉太平洋台灣提供）

韓國美妝第一品牌愛茉莉太平洋集團Amorepacific今年再度展開「makeup your Life妝點生命每一天」公益講座及品牌慈善捐贈活動。愛茉莉太平洋台灣始終相信「關愛女性，不能停歇」。因此，愛茉莉太平洋台灣2021年再度攜手財團法人癌症希望基金會於9月8日共同舉辦「makeup your Life妝點生命每一天」公益講座，為台灣的癌症女性設計由內到外全方位身、心、靈療癒之實用內容。

講座同時因應疫情，採「虛實整合」形式，目標將有更多癌友能夠在線上參與講座，增加更多服務癌友的機會。講座中邀請到知名抗癌作家－吳娮翎，熱門靈修瑜伽老師－高美菁，藝人名模御用時尚彩妝師－連軍，由三位老師聯手，針對財團法人癌症希望基金會所提供的癌友需求，規劃專屬女性癌友的講座。

針對今年的活動，愛茉莉太平洋台灣的總經理 許靜媛Jennifer表示，「台灣自2017年加入由韓國總部發起的慈善活動，就展開了與癌症希望基金會的合作，每一年舉辦的這場癌友互動活動，不論以何種形式發生，我們的目標始終都是希望以愛茉莉美麗的正能量，帶給癌友們更多美好的事情與經歷。透過集團的資源，找到最適合癌友的各種服務，不只彩妝保養，也從身心靈面給予更多輔助與支援，給予癌症患者更多的幫助，藉由化妝保養與生活型態的改變，讓他們能更自信美麗，達到更美麗的世界，注入更多正面能量。」

財團法人癌症希望基金會的副執行長 李佩怡則表示，「每年愛茉莉太平洋台灣跟基金會合辦的癌友活動，在癌友團體中都非常受歡迎，報名一向相當踴躍。因為愛茉莉太平洋台灣的活動風格，跟基金會一般的癌友服務很不一樣，愛茉莉太平洋台灣每年的癌友講座，除了總是為癌友的需求量身打造、課程的實用性特別高之外，活動現場的氣氛更是歡樂又輕鬆，充滿了自信跟美的正能量，每年的報名，往往都會在報名截止前額滿。真正稱得上是基金會年度熱門活動，備受癌友肯定。」

另外，愛茉莉太平洋更為公司內部所有同仁，規劃了「Hope愛的髮帽」手工設計活動，動員集團旗下所有員工實際投入公益活動，讓全公司的同仁都有機會幫助更多台灣女性癌友們。除此之外，愛茉莉太平洋台灣將於9月23至29日，率旗下所有品牌：雪花秀、蘭芝LANEIGE、ETUDE、Innisfree、呂、魅尚萱，於「momo愛茉莉聯合品牌週」推出「Makeup your life」公益聯名款特別組合，只要購買任一公益組產品，品牌就會將銷售營收所得之10％ 捐贈予財團法人癌症希望基金會，未來用於幫助更多女性癌症患者，朝向重拾自信與美麗，重拾生活步調的相關癌友服務。