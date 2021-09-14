艾特優的洗手乳天然起泡且友善環境，在疫情時代廣受歡迎。（正成集團提供）

看好台灣美妝消費力，各大美妝品牌接力登台，加拿大天然保養艾特優、希臘保養KORRES、澳洲天然品牌Perfect Potion、艾維容等品牌登台，適逢周慶檔期格外受到消費者矚目。

備受母嬰市場青睞的加拿大天然系保養品牌「艾特優」，成立於2005年，迄今在全球50多個國家販售，受到全球市場喜愛，在許多消費者殷殷期盼下，由正成集團正式引進台灣。

艾特優「孕媽咪Q彈嫩膚乳霜」早在來台之前就備受媽咪們好評。（正成集團提供）

KORRES希臘優格極致面膜 100ml，1590元。（KORRES提供）

艾特優產品多元，從家庭環境清潔用品到母嬰保養皆備，訴求天然加上愛護環境的理念，受到許多消費者認同，最受歡迎的就是為嬰兒、孕婦等族群設計的專屬保養，像是為準媽媽打造的「孕媽咪Q彈嫩膚乳霜」，針對寶寶，艾特優特別推出了「無香味嬰兒洗衣精」，產品訴求無香料。

KORRES護手霜 75ml，580元。（KORRES提供）

疫情時代，更多人開始注重清潔產品的保養質地跟成分，主打天然的艾特優，自然也受到許多消費者指定愛用， 希臘保養KORRES也是以天然為訴求，1996年，藥學出身的創辦人George Korres與妻子Lena Korres源自於對希臘土地的熱愛創立品牌，從原料萃取、研發、製作、設計皆堅持百分百希臘製造，期待環境資源能永續發展。