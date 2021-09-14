萌寵商機夯，毛孩經濟需求旺盛，7-11掌握超商寵物市場新藍海，於200家門市設置寵物專區，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧4大結構，攜手網紅品牌「汪喵星球」，及知名寵物專門店「寵物公園」，導入人氣熱銷品項，依商圈需求打造寵物選物店；同時在旗下「i預購」設置寵物專區，線上線下同步架構新型態寵物專門店。

據外部市調統計，少子化、單身化世代，有寵物陪伴成為時代潮流，使得寵物登記數量每年持續穩定成長，更帶動寵物商機1年上看500億元，看準消費者需求缺口，7-11布局萌寵商機，以「商品豐富」、「專門店型」、「異業合作」3大策略滿足毛孩們的所需。

抓準養貓增加趨勢，7-11首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等。(7-11提供）

7-11表示，抓準現代人養貓增加的趨勢，首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等商品；同時重視保健與休閒，嘗試引進寵物專門店販售的高價貓咪零食、保健機能品、小包裝天然凍乾等，觀察設有寵物專區門市業績成長近2倍。

7-11寵物專區依商圈屬性，規劃商品結構與種類，販售60至300款寵物商品，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，預計至年底寵物專區門市可達成500店目標。

7-11掌握超商寵物市場新藍海，於200家門市設置寵物專區。（7-11提供）

而看好精緻化寵物商品需求，也攜手網購品牌「汪喵星球」於門市、線上同步推出限定商品，包含「貓咪機能點心罐」、「木天蓼紓壓棒棒」、「鮮蒸嫩雞腿」等。