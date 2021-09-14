拉莎娜林區（左）與丹尼爾克雷格在片中有許多動作戲。（UIP提供）

萬眾矚目的007系列電影第25集《007生死交戰》將於本月底登場，該片為丹尼爾克雷格第五次飾演英國情報員詹姆斯龐德，同時也是他的007告別作。這次片中還加入2名全新女探員作為龐德的盟友，一位是已擔任00號情報員兩年的諾咪，另一位則是年輕古巴女探員帕洛瑪。

曾演出《驚奇隊長》的拉莎娜林區詮釋的諾咪不僅技藝高超，態度還有點臭屁，嗆聲要龐德別擋她的路。拉莎娜透露為演出接受了真正的軍事訓練，「對我來說非常受用，能和特技動作團隊一起訓練是最好玩的部分。」

飾演帕洛瑪的則是曾演出《銀翼殺手2049》、近年爆紅的新一代古巴女神安娜德哈瑪斯，安娜在片中有多場動作戲，直呼：「幸好有很棒的特效動作團隊幫我，我真的想要演得很到位，看起來像是知道自己在做什麼。」拉莎娜也說，這部電影與時俱進，「在片中可以看到很多不同的女強人，而且看起來就是狠角色」。該片9月30日在台上映。