哈佛大學的科學家希望復育已經滅絕4000年的長毛象。

已經滅絕4000年的長毛象可望重新出現在世人眼前，科學家預估，最快4至6年內就能復育第一批小長毛象。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，由生物科學公司Colossal及哈佛大學醫學院組成的研究團隊昨（13）日宣布，已經籌得1500萬美元（約新台幣4.15億元），這筆經費將得以讓長毛象重生的計畫實現。

研究團隊將在實驗室培育帶有長毛象基因的大象與長毛象混種胚胎，他們首先將從亞洲象身上取出皮膚細胞，接著將細胞重新編入帶有長毛象基因的幹細胞，這些胚胎將由代理孕母或人造子宮培育至22個月足月，如果一切按照計畫進行、阻礙不大的話，預期4至6年內就能復育出第一批小長毛象。

事實上，研究團隊並不是要完整複製長毛象，因為科學家先前從冰凍在永凍土裡的長毛象身上取出的基因太過支離破碎，而且也受到破壞，因此他們的目的是要透過基因編輯，創造出一隻活生生、能夠行走的大象與長毛象的混種，並且讓這隻象的外表和長毛象一樣。

為了重現這隻和長毛象相像的大象，共同創辦Colossal的哈佛醫學院知名遺傳學家邱契（George Church）表示，團隊分析了23種現存大象及滅絕長毛象的基因組，他們預測若要創造這種大象，必須對亞洲象的基因密碼編輯50次以上，以讓牠們長出能夠在北極生存的特質。

Firm raises $15m to bring back woolly mammoth from extinction https://t.co/jvUF5h7Q0c — The Guardian (@guardian) September 13 2021

這些特質包括長出10公分厚的脂肪、最長可達1公尺的不同長度的毛茸茸毛髮，以及較小的耳朵，這能幫助牠們耐寒。團隊也計畫不讓這種品種長出象牙，以避免牠們成為盜獵者的目標。

邱契強調，團隊的目標是要創造出一種不怕冷的大象，但是外型及行為要像長毛象，他解釋並不是要耍大眾，而是希望創造出功能上和長毛象相當的品種，能夠在攝氏零下40度存活，同時也能夠把樹木推倒。

科學家說，目標除了賦予亞洲象在北極「猛獁草原」（mammoth steppes）成長的特質外，另一個目標是要藉由在北極苔原引進這種混種大象，重建當地的棲息地，以及對抗暖化造成的影響，例如可以藉由大象推倒當地樹木，復育北極草原。

不過並不是所有科學家都認同哈佛團隊的遠大計畫，英國自然史博物館（Natural History Museum）生物演化學家赫瑞吉（Victoria Herridge）表示，「我個人認為透過一群長毛象來復育北極環境的想法不太可行。」她強調這個計畫規模龐大，可能需要數十萬隻長毛象，而且每一隻都需要經過22個月的孕期，以及30年的成長期。

Colossal執行長兼共同創辦人藍姆（Ben Lamm）說，他們的目標不只是要重現長毛象，還要創造出能夠雜交、並且成功野放北極的物種，不過屆時亞洲象願不願意和這批新物種交配，目前還不得而知。

也有科學家對這個計畫不以為然，瑞典斯德哥爾摩古生物學中心（Centre for Palaeogenetics）進化遺傳學教授達倫（Love Dalen）直言不懂這個計畫的重點是什麼，「你不會得到一隻長毛象，就只是一頭有脂肪的毛茸茸大象。」

這個計畫也有倫理問題，其他科學家認為用活生生的大象孕育、生產一頭經過基因編輯的動物有違倫理，達倫形容亞洲象與長毛象的區別就像人類和黑猩猩。