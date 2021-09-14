日本思夢樂與《當個創世神Minecraft》聯名抱枕，大小約25公分。（翻攝自日本思夢樂Twitter）

穩坐有史以來最暢銷遊戲寶座的沙盒冒險遊戲《當個創世神Minecraft》（俗稱麥塊），除可搜集物資建造家園，還可製造裝備到地下城冒險，擁有多種遊戲方式，而其極具獨特性的方塊風格，也深受網友喜愛。今年8月日本流行服飾品牌思夢樂，販售與其聯名商品，內容包括地墊、椅墊等，甫開賣變狹帶著高人氣瞬間售罄，讓不少沒買到的網友相當扼腕。

近期日本思夢樂官方宣佈，將於15日二度販售聯名系列的抱枕，除遊戲人氣角色苦力怕、終界使者外，還有TNT炸彈、草地、鑽石礦等造型，又再度於掀起一波討論。