代號「蒲公英計畫」的西門子哥美颯台中機艙組裝廠正式落地！風機大廠西門子今天在台中港舉行組裝廠啟用典禮，ˊ廠區歷經392天興建，完成兩條生產線，這是台灣首座機艙組裝廠。除可為國內風場組裝風機外，明年還將啟動2.0擴建計畫，以後帶國產供應鏈商出口到亞太區。

今天現場除離岸風電業者外，也有中央、地方官員到場祝賀，廠外空地並展示首顆台灣在地組裝的風機心臟「機艙」。

台中機艙組裝廠於2020年4月份建置，面積3萬平方公尺，廠區包含離岸風機機艙組裝、測試、倉儲、辦公室、戶外倉儲等區域。該廠具有兩條產線，啟用後首要任務，是為風電大廠沃旭能源在大彰化東南及西南風場，打造900MW的111支8MW風機。

西門子歌美颯董事長倪邇思（Niels Steenberg）表示，台中機艙組裝廠在疫情期間僅用392天就如期完工，這是西門子在台首座工廠，是一個相當好的里程碑。沃旭能源台灣區總經理汪欣潔指出，象徵風機心臟的機艙，未來絕大部分都會在這個組裝廠完成，效益相當大。

台中機艙組裝廠僅是1.0計畫，西門子2022年要再進行2.0擴建計畫，面積倍增，設置包括更前端風機零組件組裝產線，未來年產能要達2GW。 倪爾思期許，機艙組裝廠的誕生，能加速台灣成為亞太區離岸風電機艙出口中心。