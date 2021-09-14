Delta變種病毒疫情在歐美蔓延，甚至致死數激增，55歲以下死亡人數甚至逼近去年冬季最糟糕情況，加上美國民主黨人周一(13日)推出稅改法案，用以支撐拜登政府推出的3.5兆美元財政支出法案，並重提調高企業稅、資本利得稅，外資研究報告警告，美股恐因此有大幅度回檔。

據《CNN》報導，標普500指數連續5個交易日收跌，這是今年2月以來最長跌勢，儘管幅度不大，但華爾街分析師認為，這可能是市場在Delta疫情持續影響、美國企業稅打算調高，衝擊美國企業接下來業績表現，經濟復甦腳步的不確定性持續上升。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick近期發給客戶的信件指出，考量市場預期的估值，認為標普500指數上升的步伐可能放緩。標普500指數今年已經上漲18.7%，連續50幾次創新高紀錄。美國8月勞動力市場表現明顯放緩後，高盛今年第三度下調美國經濟成長率預期，認為Delta疫情將影響消費意願，但強況比起失望的經濟數據，美國企業稅對於獲利前景衝擊更大。

BTIG 股票及衍生品首席策略師 Julian Emanuel先前指出，美股目前走勢如同1999年末的網路泡沫情況一樣，預期美股將在9月出現10% 至 20%回檔。

美國眾議院民主黨議員周一推出稅改計畫，企業稅從21%調至26.5%，低於拜登政府提出的28%，當作3.5兆美元的拜登政府財政支出法案的來源，影響對象包括企業、富人及投資人，並打算針對加密貨幣投資人課稅，資本利得稅則是從最高稅率20% 上調至 25%，低於拜登提出的39.6%。此外，還有議員提議，對合夥企業增稅，以及企業進行股票回購加徵2%消費稅。

不過，美國 PNC 金融服務集團投資長 Amanda Agati認為，美股成長趨勢已經觸頂，可能面臨超過10%修正，是個健康的回調，但仍相當看好美股長期表現。