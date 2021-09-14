林柏宏在片中展現黑暗與孤獨的一面。（電影《青春弒戀》提供）

林柏宏在今年的金馬影展開幕片《青春弒戀》中，逆齡10歲、挑戰演出宅男大學生。該角與現實中性格開朗的他大為不同，有許多內心獨角戲，讓他頗為挑戰。不過在試鏡時，他則成功擄獲導演何蔚庭的心，導演分享：「試鏡當天他一坐在我們面前，就盯著我們看了一分鐘，讓我覺得這個人好可怕。」揣摩精準外，也讓導演印象深刻到把此舉加入劇本中。

導演何蔚庭也讚林柏宏是一個非常專業的演員，「有一天他拍片有六個小時的空檔，我以為他會去放鬆去運動。結果他回來跟我說他把劇本裡明亮這角色所有的不同反應從頭到尾順了一邊，在劇本上註解每個不同時刻不同層次的反應。我找到一個跟我一樣細密的工作夥伴。」

他也表示，林柏宏在精準之餘還可以在細微處做出不一樣的情緒與變化，「每一次喊卡，柏宏他都會很興奮的跑來跟我說『導演，我這邊加了一點什麼，你有注意到嗎？』，這些狀態都代表著他已經融入角色之中，駕輕就熟，他也能馬上給出我想要的情緒與狀態，到最後我們倆默契更好到一個眼神、一個點頭、一個笑容大概就知道發生什麼事，跟他的合作是這次最大的驚喜」。

林柏宏這回演出陰鬱邊緣人，直呼難度高，「我努力去尋找內心最黑暗與孤獨的那一塊，拍攝過程一直處於沒辦法親近人的狀態」。該片將於11月19日上映，14日率先釋出首支花絮，其中與林柏宏繼《火神的眼淚》再度合作的陳庭妮透露，由於先前培養的好默契，才能撐起片中角色之間彼此親密又複雜的關係。