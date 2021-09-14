Had some unusual friends stop by Fresno Air Attack Base today... #F117 #AirForce #TankerBaseLife pic.twitter.com/3tLpPqLWKA — NorCal Air Operations (@NorcalAirOps) September 14 2021

新聞網站「The Drive」13日報導，2架在官方紀錄上已退役13年的F-117 「夜鷹」（Nighthawk）攻擊機，於當天下午光明正大地飛抵一處與民用機場相鄰的美軍基地，且美國空軍公關部門表示，這批戰機的任務是與F-15C/D「共同訓練」，罕見地向媒體間接確認F-117仍在擔任現役單位假想敵的「傳言」。

根據報導，2架F-117於當地時間13日下午（台灣時間14日上午），在加州弗瑞斯諾－優勝美地國際機場（Fresno-Yosemite International Airport）降落，並在旅客們驚訝的目光下，緩緩滑行到位於民航機航廈南方的第144戰機聯隊（144th Fighter Wing）駐地。

第144戰機聯隊的公關部門告訴「The Drive」，這次F-117部署是早已計畫好的正常調動，其未來幾天內將與該聯隊的F-15C/D戰機一同進行訓練。「The Drive」強調，2008年便已正式退役的F-117，多年來持續被發現仍在美國各地活動，包括內華達州托諾巴測試場（Tonopah Test Range）、加州米拉瑪海軍陸戰隊航空基地（MCAS Miramar），以及內華達州奈利斯空軍基地（Nellis AFB）等，但美國空軍始終拒絕對此做出進一步解釋，因此這次的官方承認是「一大進展」。

「The Drive」指出，由於中國大陸和俄羅斯的匿蹤技術持續進展，美國空軍急需因應低雷達截面積（RCS）和低紅外線訊號目標的經驗，因此F-117便成為一款十分有用的資產，能讓美軍飛行員接受進一步的培訓。「The Drive」認為，美國空軍對此次F-117部署的反應，可能代表神祕的「黑騎士」（Black Knights）單位有機會浮出水面，讓F-117在更多區域亮相。