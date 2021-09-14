因應疫情考量，今年大部分縣市公告不開放戶外烤肉規範，建議民眾改在家烤肉，全家便利商店看好居家烤肉需求，於「全家行動購」網路商城，推出4款電烤爐備戰；另店舖也準備中秋烤肉不可或缺的商品活動，如匠土司家庭號兩件9折、大瓶寶特瓶汽水任2件79元優惠，提供烤肉備品準備應援。

全家從過往中秋連假期間的銷售數字發現，與中秋相關的周邊商品業績飆漲，如烤肉必配的土司，業績成長5成、解膩消渴的碳酸汽水銷售倍增、烤肉醬銷量更是翻10倍。另外，居家風也吹到烤肉，「全家行動購」網路商城近期推出居家電烤爐，1周熱銷達2000組，即起特別推出4款電烤盤，價格帶介於899元至3990元間，讓民眾可以安心在家烤肉。

全家CUISINART美膳雅液晶多功能燒烤盤，3990元。（全家提供）

瞄準烤肉需求，全家3款匠土司於9月17日起至21日推出任選兩件9折，即起至10月5日，購買大寶特瓶汽水享指定商品任選2件79元。而連假也少不了咖啡、冰品優惠，自9月17日起連續5天，推出線上+線下優惠活動，包括「隨買跨店取」Let’s Café大杯美式2杯特價69元、大杯拿鐵2杯特價79元等。