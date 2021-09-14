陳漢典在《2049》企圖從虛擬性愛得到慰藉。（瀚草影視提供）

李亦捷（右）對陳漢典使用「讀心技術」被看穿。（瀚草影視提供）

林子熙（左）在《2049》搶母親男友陷不倫戀。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》三個單元。14日釋出主要預告，揭露女性在30年後，仍要面對家庭教養，親子關係、夫妻溝通等課題。

預告中，邵雨薇走進算命預覽室期待看見肚子裡孩子的未來，沉浸在迎來新生命的喜悅中，卻因大數據和基因檢測發現孩子的缺陷，從此從天堂掉到地獄般惡夢連連；林子熙年輕時大膽愛上母親男友，陷入不倫戀，未成年就和對方結婚生子，卻在對家庭的不信任感中崩潰，自己身為心理諮商師，心理狀況卻不斷被接受諮商的莫允雯嗆聲；而李亦捷為了理解老公陳漢典的想法，使用未來科技卻被看穿，忍不住怒吼：「搞得我什麼都不是。」

李亦捷在《幸福話術》為了讀懂老公陳漢典，借助未來科技卻成反效果，暗藏著幸福危機，一場陳漢典企圖從虛擬性愛得到慰藉，與辣妹演出翻雲覆雨的畫面，導演安排真實床戲，讓2人肢體交纏、上下體位互換，展現劇中「天雷勾動地火」的氣氛。陳漢典害羞表示和對手戲演員首次見面就要拍該場戲，2人只好事先「喝一些」放鬆心情，「酒精很有幫助。」也事先排練好動作，手部雖然看似游移摸到胸部，但都做好防護措施，強調：「中間還夾著枕頭！」

先前《2049》角色海報釋出，網友紛紛表示這是陳漢典從影以來最帥氣的一次演出，陳漢典意外透露「演戲比主持容易」，他自認私下個性和螢幕形像大相徑庭，笑言可能因為是巨蟹座較為內向，「必須有一個『殼』才能活躍。」因此當演員時更加自在，「我其實是演員性格，從模仿比賽出道至今，無論是《全民大悶鍋》或《康熙來了》，都喜歡戴上角色的面具，演出更有施力點。」此次他在《2049》演技大爆發，呈現與過往喜劇角色截然不同的樣貌。

《刺蝟法則》林子熙愛上「大20歲」的母親男友，趁著母親不在家時，身穿高中制服誘惑對方，導致未成年懷孕生下一女，雖然成功搶走母親的愛人，但年輕時對親情、愛情的不安全感始終深埋在內心深處。其實林子熙現實中與母親在溝通上也曾出現問題，從小被母親嚴厲管教，導致林子熙和媽媽的關係親密卻有許多內心話不敢對對方說，演出《2049》後，林子熙決定正視母女之間的相處模式，「雖然在我這個年紀和媽媽有點距離，但我們很愛彼此，所以我會認真思考要如何修復關係。」

主要預告特別點出，在充滿飛行無人機的整潔城市中，主角們看似過著規律且美好的生活，正當眾人以為錯誤都能被糾正，幸福卻充滿危機，邵雨薇和林柏宏在《完美預測》用科技算命得知孩子會成為殺人犯後，以為能將命運掌握在手中並且改變它，未料這份資料卻將他們帶離正常的生活軌道，暗示先進科技其實暗藏著各種不合邏輯的法則，正如預告開頭所揭示：「未來世界的我們，生活沒什麼不一樣。」