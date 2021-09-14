明星夫妻檔張庭和林瑞陽近年把事業重心放在大陸，小倆口一起經營電商、美容和房地產業，張庭和林瑞陽靠從商致富，而親民的張庭也積極經營微博，不時在網上分享影片，51歲張庭日前就穿著制服、頭綁雙馬尾入鏡，凍齡狀態超級不科學，有網友則問張庭「把女兒校服穿上了嗎」，還釣出張庭貼哭笑不得的貼圖。

上週五（10日）是大陸的教師節，張庭就應景地在微博發文：「祝老師們節日快樂」，影片中，張庭身穿白色制服、百褶裙入鏡，頭綁雙馬尾的她，顯得更加年輕，凍齡的張庭五官俏麗、氣色佳，她還跟著音樂擺動身體，看起來就像女高中生，影片也獲得網友稱讚：「庭姐好厲害」、「庭姐好年輕」、「你真的保養得很好，好羨慕」，還有人問張庭：「小丸子是把女兒校服穿上了嗎」，還釣出張庭貼哭笑不得的貼圖回應，看見51歲張庭凍齡功夫驚人。

51歲張庭穿著制服、頭綁雙馬尾入鏡，凍齡狀態超級不科學。（圖／取材自張庭微博）

其實張庭一出道就靠著俏麗臉蛋打開知名度，當時年僅17歲的張庭，以一雙圓滾滾大眼睛、挺鼻和招牌酒窩，被星探相中，張庭還擁有「酒窩美女」的稱號，儘管時光飛逝，張庭現在已成51歲的熟女，保養得宜的她仍擁有凍齡顏值，甚至沒讓歲月在臉上留痕跡，尤其是張庭日前公開卸妝影片，她妝前、莊後根本看不出差別，素顏反而更年輕，絕佳狀態好到不科學。