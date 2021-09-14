「把握關鍵，產除風險」，雲林縣北港鎮媽祖醫院病安周開跑。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

世界衛生組織訂定每年9月17日為「世界病人安全日」，今年全台病人安全周活動主題為孕產兒安全「把握關鍵，產除風險」。雲林縣北港鎮媽祖醫院14日啟動病安列車，藉由衛教活動、互動遊戲推廣病安文化，並提供孕婦完善的產檢服務、生產體驗及產後照護，達到最安全的生產。

北港媽祖醫院病安列車由院方行政副院長林榮生帶領各單位人員啟動，希望透過提高對孕產婦、新生兒安全重要性的認識，提升孕產兒安全。他表示，不論是孕婦、求診病人、復健患者、長期安養對象，醫院都用100分的服務態度與專業來對待。

林榮生認為，響應病安周活動不僅是與世界達成共識、共鳴，更是告訴鄉親，醫院重視每1名患者的需求，完善的照顧與聯合醫治，更能提供全面性、多方位的醫療服務。

面對新冠疫情，媽祖醫院更於每周五下午開設孕婦新冠肺炎疫苗注射特別門診，經由婦產科醫師的評估，為孕婦的安全做把關。

醫院婦產科醫師鄭希彥說明，世界衛生組織WHO指出，全世界每天約有810婦女死於可預防的懷孕和分娩相關原因，每天約有6700名新生兒死亡。但透過有經驗的專業醫療人員及環境的支援，提供安全與高品質的照護，大多數死產以及孕產婦、新生兒死亡可以得到避免。