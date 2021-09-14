自美國疫情爆發以來最具規模的大型娛樂典禮、歐美電視圈的最大盛會第73屆艾美獎頒獎典禮，將於台灣時間下周一（20日）中秋連假上午8點，於CATCHPLAY＋影音平台獨家與美國同步直播。本屆典禮主持人塞德里克凱爾斯（Cedric the Entertainer）特別錄製影片，以中文「大家好」向觀眾問好，並提醒台灣影迷鎖定直播。

隨著本屆艾美獎技術類獎項得獎名單於日前提前公布，揭開這場歐美電視圈最大盛宴的序幕，影迷們最關心的幾個主要獎項包括最佳劇情類影集、最佳喜劇類影集與最佳迷你影集和各類的男女主角等獎落誰家，則有待下周一揭曉，當晚8點也將有中文字幕版精彩重現。

為見證年度影壇盛事，CATCHPLAY＋影音平台也特別推出網友投票神預測活動。截至目前為止，影迷心中預測的幾個主要獎項得主如下，最佳迷你影集為獲票率40％的《東城奇案》、女主角為獲票率51％的《東城奇案》女主角凱特溫斯蕾，最佳劇情類項目以《王冠》暫居冠軍，《逃出絕命村》與《使女的故事》分佔二三名，而最佳喜劇類目前則是《艾蜜莉在巴黎》與《謎飛空姐》的拉鋸戰。