中共黨媒環球網14日報導，美國國防部下屬網站12日發布兩張美國海巡艦在美國專屬經濟區內，拍攝到的中國軍艦的照片，但在數小時後將其刪除。該網站在14日又再次發布了兩張同樣的照片，但修改了標題和圖說強調「中國海軍艦隊未曾進入到美國領海」。

報導稱，美國國防部下屬的Dvidshub網站於12日發布兩張照片配圖說，指稱這是美國海岸巡防隊伯索夫號巡邏艦於8月30日在阿留申群島附近對進入美國專屬經濟區國際水域的中國海軍艦艇進行「密切監視」的畫面。不過這兩張照片在發布後數小時就從Dvidshub網站刪除。網站沒說原因。

但是到了14日，Dvidshub網站又再次發布了這兩張照片，標題由原來的「美國海岸巡防隊監視在阿留申群島行動的中國海軍艦隊」改為了「美國海岸巡防隊隊員在北極地區開展行動期間保持警惕」，圖片配文也與之前發布的不一樣。

環球網質疑，為什麼刪了之後又發了出來？網站同樣沒有道出原因。

美方在此前發布的一張照片下方配文稱：「美國海岸巡防隊的伯索夫號巡邏艦艦員對在阿留申群島海岸附近、美國專屬經濟區內活動的中國海軍艦船，近距離監視。這支中國海軍艦隊包括一艘飛彈巡洋艦、一艘驅逐艦、一艘情報偵察船和一艘輔助艦船。」

另一張照片圖說則是「美國伯索夫號巡邏艦艦長與一艘在美國專屬經濟區內的中國軍艦交流，雙方互動都是安全和專業的，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開對話溝通。」

在重新發布這兩張照片之後，Dvidshub網站將圖說都統一成了以下內容：「美國海岸巡防隊的伯索夫號巡邏艦於白令海和北極地區的例行海上巡邏過程中，在美國專屬經濟區的國際水域，發現了中國海軍艦隊並與其建立了無線電聯繫。美國海岸巡防隊和中國海軍之間的所有互動都符合國際法和相關規範。中國海軍艦隊未曾進入到美國領海。」

至於這支進入「美國專屬經濟區」的中國海軍編隊從何而來？此前日本防衛省通報的資訊提供了線索。日本海上自衛隊於8月24日發現由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報蒐集船組成的中國海軍艦艇編隊穿越庫頁島與北海道之間的宗谷海峽。