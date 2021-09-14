正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬畫面曝光

25歲巨乳正妹網紅「潘緣」，長相精緻、身材惹火，在網路吸引上萬粉絲追蹤，不料昨（13）日因吸食、販賣毒品被逮捕，法院稍早裁定以30萬元讓其交保，不過今年6月曾自曝網購430萬元的她，竟然一時拿不出30萬元交保金，還要四處打電話求援，目前暫時回到侯保室等待。檢方表示，如果潘緣籌不出交保金，將有兩種方式，一是降保、二是檢方向地院聲押。

潘女在Instagram擁有2.3萬粉絲，臉書更有7.4萬粉絲，經常曬出不少漂亮美照與穿著細肩帶上衣躺在床上的性感畫面，令人印象深刻的是，她今年6月25日曾發出一張在電商平台淘寶消費總金額達100萬人民幣（約430萬元台幣）的截圖，寫下「淘寶王是我吧！」，成了「網紅」之後似乎讓她名利雙收，豈料涉嫌運毒被捕，卻拿不出30萬元交保金，還要打電話到處籌錢。

潘女在網路小有影響力，但她並不自愛，不但販賣大麻一年，還大膽亮出開箱吸食器的畫面，被警方盯上，13日上午前往三重住處將潘女抓走，查扣到手機4支、疑似大麻菸草毛重1.2公斤、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦等贓證物，潘女承認有吸毒習慣，因進口毒品能賺一筆才開始販售，全案詢後依照毒品罪把潘女和何姓藥腳移送桃園地檢署偵辦。

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