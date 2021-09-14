由丁春誠、黃湘婷領銜主演的短片《蜜月旅行》，劇情講述網紅太太直播私人生活，以致歹徒闖空門對丈夫進行「深入式」的性暴力。大銀幕赤裸裸地呈現峰迴路轉的驚悚劇情發展，上周末於金穗影展首映。

丁春誠在《蜜月旅行》中飾演一位遭闖空門歹徒性侵的已婚男子，電影有許多動作橋段與內心掙扎需要克服。首次大銀幕欣賞作品的丁春誠表示：「有很多動作的東西，可惜剪出來只有一點點，當時拍了很多。」主持人聞天祥打趣追問：「動作戲是指什麼，你不是只有昏倒？是昏倒之後的動作戲嗎？」丁春誠笑答：「其實還有很多，可能導演自己私藏下來，留作長片使用。」

談到片中遭性侵的戲碼，丁春誠說：「我一開始沒在怕，直到看到飾演強暴犯的吳宏修就開始緊張啦！看到他這麼壯的身型，我就開始想像畫面，哇...這個...應該滿殘忍的喔！」黃湘婷開玩笑問：「那你享受嗎？」丁春誠尷尬回應：「床戲最累了，原因是表演以外，你還得注意對手的一些狀態，對方舒不舒服之類，反正要顧慮很多事情，我個人覺得不好拍啦。」

曾2度獲金鐘獎肯定的黃湘婷，則飾演直播狂熱的網紅太太，從監視器目睹丈夫受暴，劇中有許多撕心裂肺的情緒反應。她受訪表示出自己的感情觀，絕對不會窺探另外一半的感情，黃湘婷篤定回答：「我如果知道他是會監視我的人，我就不會想要這段關係。」

《蜜月旅行》發想自於導演李怡慧半親身經歷，當時丈夫在自己紐約留學時在房間裝設監視器，於是猜想背後動機，遂撰寫成劇本。主持人聞天祥驚訝追問導演知情嗎？李怡慧導演趕緊解釋，自己是知情的，夫妻先前也曾經在家裝設過寵物監視器，她自嘲：「可能老公把我當成寵物吧？」不光是經驗改編，導演進一步闡述夫妻創業共同經歷許多苦楚，無法坦白，於是將種種情緒轉化影像故事。《蜜月旅行》接下來預定10月於台灣國際酷兒影展放映。