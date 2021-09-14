今年8月遠雄辦理大巨蛋案建照第4次變更時，先送台灣建築中心做防火避難性能設計審查評定，但遠雄送審的變更案卻逕自以「體育館地下1層為避難層」為基礎提出計畫，並已於9月4日通過評定；遭議員抨擊，北市府偷偷放水遠雄同意大巨蛋可以就地合法以體育館地下1樓為避難層。

北市都發局表示，大巨蛋防火避難性能變更評定作業，台灣建築中心已明確指出，該中心為內政部指定防火避難性能審查單位，依據申請人提出的建築設計圖面討論。

都發局強調，相關外審單位審查事項均依權責獨立審查，都發局無權，也無能力影響台灣建築中心獨立審查大巨蛋第4次防火避難性能變更評定作業。

另外，都發局表示，有關大巨蛋得否將避難層設置於地下層，經明確敘明大巨蛋案情報請內政部釋示，並經內政部營建署函釋，「避難層具有出入口通達基地地面或道路之樓層。」避難層不限於地面一層，地面一層以外之樓層如合於上開規定，也得作為避難層。