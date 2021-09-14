第76屆聯合國大會即將開議，台灣聯合國協進會今召開「百分百台灣入聯」記者會，宣布啟動「百分百台灣入聯」計畫，強調今年是台灣加入聯合國最好的時機，呼籲台灣人、僑胞及各國人士，利用這一波的浪潮，支持以台灣之名入聯。

台灣聯合國協進會在聯合國大會開議前夕，拋出「百分百台灣入聯」計畫，台灣聯合國協進會理事長涂醒哲表示，今年機會大好，在這裡提出台灣百分百入聯的活動，是要告訴全世界，台灣不屬於中華民國、不屬於中華人民共和國，台灣國際地位未定，「所以我們要自己決定，我們希望以百分之百的台灣民意，台灣能夠進入聯合國及其他周邊組織」。

台灣聯合國協進會的主張是，百分之百以台灣之名，成為聯合國會員國、百分之百以會員參加聯合國大會、百分之百以會員身分參加世界衞生組織及其他UN組織，不只是觀察員、百分之百以「台灣」之名參加奧運及各種國際賽事及國際活動。

台灣聯合國協進會表示，作法是 成立「百分百台灣入聯」聯盟，號召及敬邀海內外社團組織參與、在海內外各地推動「百萬人百元」支持「百分百台灣入聯」網路及實體連署活動 、推動「我支持、我發聲」u-tube 自拍廣傳「百分百台灣入聯」活動。

協進會還說，鼓勵所有人提出各種有助台灣入聯的創意、達成目標、工作計劃、發動全世界各地「百分百台灣入聯」的團體拜會其所在地政府及國會，促成官方實質支持、發動全世界各地「百分百台灣入聯」的團體以各種方式廣為宣傳。

聯合國大會訂於紐約時間14日在聯合國總部開議，並於21日至27日舉行總辯論。