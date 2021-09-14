新北市一名領有輕度身心障礙的25歲女子小青（化名）為謀生下海，而12日下午，小青以「3小時4000元，不限服務次數」為條件，與一名男客交易，豈料，男客爽完卻趁隙偷走剛剛支付的錢，以及小青原有的1萬元，讓小青崩潰憤而報警處理。

據了解，25歲小青領有輕度身心障礙手冊，因求職不易，為了謀生而在中和區提供性交易服務，並在社群張貼「只要4000元，3小時不限次數，性愛吃到飽」的廣告宣傳。

12日下午時，小青與一名男客相約交易，男客一進房就爽快支付4000元，兩人連結3小時後，男客相當紳士的要小青先去清洗身體，沒想到男客卻趁隙摸走剛剛支付的4000元，以及小青皮夾裡原先的1萬元，總計竊走1萬4000元。小青自浴室步出發現人去樓空，錢財也被洗劫一空，頓時情緒崩潰，待稍微冷靜後才報警提告。

警方指出，目前已積極調閱監視器畫面，將會盡快將其逮捕歸案，但小青提供性交易的行為亦觸犯社會秩序維護法，仍須依法進行裁罰。