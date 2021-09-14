國民黨主席將於9月25日投票，但這近日卻傳出候選人張亞中，因多次嚴厲批評另一候選人朱立倫等事，被黨中央選舉監察委員會決議移送考紀會，最嚴重恐撤銷參選資格。對此，張亞中今接受媒體專訪回應，他認為考紀會應不會撤銷他參選資格，因為太違反社會常理、且不光明磊落，只會讓民進黨看笑話、看扁，他呼籲國民黨不要再內鬥內行。

據一份國民黨內部民調顯示，在電視辯論後，黨主席候選人張亞中聲量竄升，和前新北市長朱立倫民調差距只差5個百分點。在8日所做民調結果顯示，張亞中和江啟臣及朱立倫支持度分別為23.4%、27.6%、21.9%，卓伯源為1.7%，未決定25.4%。

據《TVBS新聞》14日專訪張亞中訪談，談及「3張本票」事件，他表示本票都是黨部交給他的，內容圖章自己一字未改，也沒有偽造問題。此外，海外募款爭議，張亞中表示，江啟臣和朱立倫這些天王們，國民黨最困難的時候「你們在哪裡？」還把他移送考紀會，這還有天理嗎？

張亞中也在專訪點名投下「移送考紀會」贊成票的前中常委姚江臨，他認為，這麼重大的事情，事前不用知會朱立倫？「朱、江都在指責彼此挖坑給對方跳」，張亞中說，這事在一般人眼中簡直是匪夷所思，代表國民黨的組織有問題，「難道是換柱2.0嗎？」。

最後，對於有支持者憂心「恐遭考紀會撤銷參選資格」，張亞中則表示，她覺得考紀會應不會撤銷他參選資格，因為這太違反社會常理，且真撤銷只會讓民進黨看笑話，他希望「國民黨不要再拿小刀刺向自己人」。