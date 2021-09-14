黃子佼今年以《一個都不能少》雙料入圍「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」，雖然節目已收攤，不過他認為人生能碰到這樣的企劃案，感到何其幸運，主持經歷30多年的他謙稱對得獎沒把握，「主要是評審口味拿捉模，過去幾年也覺得輸得有點納悶，有幾次也覺得嬴得很心虛。」

黃子佼最希望《一個都不能少》得綜藝節目獎，認為它是25倍的「超級任務」，製作單位在找人難度也是當年《超級星期天》Ｎ倍，直說很難做第2季，感嘆電視節目光景不再，甚至有幕後人員都跑去賣披薩。

黃子佼對於得不得獎以平常心看待。（陳俊吉攝）

對於今年開放網路節目報名，黃子佼樂觀看待，但遺憾主持的網路節目《佼心食堂》因是「港商」無法報名。不過，他自認傳統，喜歡節目有「起承轉合」感覺，所以至今尚未開設個人YT頻道，而30歲的老婆孟耿如，屬新世代女性，架設Vlog（影片部落格），他就配合演出，透露老婆原不希望夫妻同框，「但因為我有在影片裡時，點擊有比較高一點」，笑稱老婆嚐到甜頭，他現經常入鏡放閃。

黃子佼也提到孟耿如去年嫁他後，還未升格人母，不適合扮媽媽，但當人妻又不好演大學生等角色，兩難下很難接戲，心疼老婆「這幾年很委屈」。婚後，找上門的代言又希望夫妻一起，工作上一度覺得困擾，因雙方經紀公司不同、孟耿如代言費又比「薄利多銷」的他高，夫妻間曾有過「小風暴」，這幾年開始消化工作上遇到的瓶頸。

黃子佼期待升格人父。（陳俊吉攝）

黃子佼與孟耿如婚後積極「做人」，有紫微斗數老師說夫妻倆明年會有好消息，黃子佼透露老婆曾想藉人工受孕懷雙胞胎，但醫生認為他們夫妻身體健康，建議順其自然就好，還有朋友提議「找天下午不經意之間把老婆撲倒最容易中」。