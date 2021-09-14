消防救護人員以油壓剪及砂輪等工具破壞大貨車車體，救出陳姓司機。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉國1交流道南下匝道口與台13線路口，14日傍晚發生大貨車撞機車車禍，大貨車衝入路旁田間，機車同被撞入田間成了廢鐵一堆。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉國1交流道南下匝道口與台13線路口，14日傍晚發生大貨車撞機車車禍，大貨車衝入路旁田間，機車同被撞入田間成了廢鐵一堆。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉國1交流道南下匝道口與台13線路口，14日傍晚發生大貨車撞機車車禍，大貨車衝入路旁田間。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉國1銅鑼交流道南下匝道與台13線新興路口，14日傍晚5時許發生1部大貨車追撞機車事故，機車當場被撞成廢鐵一堆，大貨車也因無法剎停，衝破路旁護欄摔至一旁田中，43歲的張姓女機車騎士傷重不治，56歲的陳姓大貨車司機也因車頭重撞嚴重變形，被夾在駕駛座，經消防人員以油壓剪破壞車體救出送醫，宣告不治，2人宣告死亡。

14日傍晚5時許，由陳姓司機駕駛的大貨車由國道1號銅鑼交流道南下匝道駛經台13線新興路口時，撞及行駛在台13線上的張女所騎機車，張女被撞飛出撞擊地面，機車被撞成一團廢鐵。大貨車也因速度過快，無法剎停，一路衝破路旁護欄，摔落數米深的田間，車頭重撞變形，將陳姓司機夾在駕駛座內。

苗栗縣消防局銅鑼分隊據報立即派出人車趕往搶救，消防人員到場時發現張女已經OCHA，陳姓司機經消防人員以油壓剪破壞車體後救出，2人先後送至苗栗市大千醫院急救，雙雙宣告不治。肇事原因正由警方調查中。