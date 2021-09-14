台中一中學生在今年國際奧林匹亞競賽勇奪4金2銀，成績亮眼。在物理奪金牌的賴禹宏14日分享經驗表示，朝有興趣領域廣泛學習，不僅在競賽，要增加自己能力；拿到化學金牌的丁俊呈也說，培訓內容在考試不一定會用到，但將成為未來最有價值的知識；獲數學銀牌的許博祥則指出，數奧著重的是思考，不是死知識。

今年申請上台灣大學電機系的賴禹宏說，他從小就愛閱讀物理學家傳記，覺得透過物理思維去看世界是非常酷的事，他高一時加強物理科基本功，實驗課時紮實操作學習，參加營隊與各地選手切磋，增廣見聞。他建議，要朝自己有興趣的領域廣泛學習，不僅在符合競賽難度，更重要的是要增加自己的能力。

賴禹宏指出，今年受疫情影響，實驗考題很創新特別，遠從主辦國立陶宛寄來台電路版器材，探討電容、溫度的改變，他也首度見識到以平板電腦測量電流的全新經驗。

丁俊呈表示，他就讀高一時就對化學很感興趣，參加後選手培訓之後才知道化學奧林匹亞期待參賽學生得以融會貫通化學基礎知識。

丁俊呈指出，參加化學奧林匹亞最大的收穫就是認識一群熱愛化學、有興趣的人，他認為在化學奧林匹亞得到最重要的並不是當下的考試，而是增長自己內含的知識。

許博翔表示，數學奧林匹亞不單只是數學跟競賽而已，而是挑戰自我的機會、訓練思考的過程及接觸天才的途徑，最大的收穫是認識其他國手，學習他們的知識、思維。許博翔強調，他沒補過數學，全靠自己讀，數奧著重的是思考而不是死知識，思考不是補習班老師能教的。

中一中今年國際奧林匹亞競賽拿下語言學、地理、物理及化學等領域4面金牌、數學2面銀牌。校長林隆諺表示，學校以「彈性學習」進行「選手培訓」，廣泛培養有志參加國際競賽選手，彈性學習包括有微課程、自主學習、學校特色活動及選手培訓，學生自發性組織讀書會，帶領學弟妹學習，也成為優良學風。