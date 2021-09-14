紐約大都會慈善晚宴（MET GALA）紅毯星光熠熠，女星身上的鑽石珠寶更是閃耀迷人。香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿全套香奈兒與會，蕾哈娜身穿Balenciaga黑色禮服搭配寶格麗珠寶，都讓人眼睛一亮。

蕾哈娜身穿Balenciaga黑色禮服搭配寶格麗珠寶。（BVLGARI提供）
蕾哈娜身穿Balenciaga黑色禮服搭配寶格麗珠寶。（BVLGARI提供）

高齡63歲的莎朗史東身穿Thom Browne黑色亮片禮服出席除了外罩斗篷更添氣勢外，身上的蕭邦 (CHOPARD）珠寶也頗有看頭，一對總重13.41克拉祖母綠和13.77克拉鑽石的耳環十分吸睛，盡展巨星風采。

歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）則穿服裝設計師艾爾巴仕（Alber Elbaz）生前最後力作AZ Factory白紗禮服，搭配梵克雅寶（Van Cleef Arpels）全鑽奢華版的鑽石套組，明豔動人。

高齡63歲的莎朗史東身穿Thom Browne黑色亮片禮服搭配蕭邦珠寶，盡展巨星風采。（CHOPARD提供）
高齡63歲的莎朗史東身穿Thom Browne黑色亮片禮服搭配蕭邦珠寶，盡展巨星風采。（CHOPARD提供）

《吸血鬼學院》中擔綱女主角的新生代90後女神柔伊德區（ZoeyDeutch）身穿紫色鏤空禮服出席盛會，佩戴海瑞溫斯頓（HarryWinston）Diamond Link系列鑽石耳環和Winston Cluster鑽戒，風華絕代。

歌手Alicia Keys穿艾爾巴仕生前最後力作AZ Factory白紗禮服搭配梵克雅寶奢華鑽石套組。（Van Cleef &amp; Arpels提供）
歌手Alicia Keys穿艾爾巴仕生前最後力作AZ Factory白紗禮服搭配梵克雅寶奢華鑽石套組。（Van Cleef &amp; Arpels提供）

在《瘋狂亞洲富豪》中飾演女強人的陳靜（Gemma Chan）則身穿Prabal Gurung小黑禮服，禮服上有騰龍圖樣，背後的湖水綠大蝴蝶結曳地裙襬也是一大特色，再加上Harry Winston閃亮鑽石珠寶，更添貴氣。

名模Karlie Kloss則以一身大紅色Carolina Herrera禮服走紅毯，大波浪肩飾霸氣十足，再加上De Beers鑽石珠寶的加持，更添氣場。歌手Rita Ora則穿PRADA銀色亮片禮服搭配De Beers鑽石珠寶，層層疊的佩戴的鑽飾金光閃閃，充滿龐克時尚。

《吸血鬼學院》女主角柔伊德區佩戴海瑞溫斯頓珠寶出席晚宴。（Harry Winston提供）
《吸血鬼學院》女主角柔伊德區佩戴海瑞溫斯頓珠寶出席晚宴。（Harry Winston提供）

名模Karlie Kloss穿大紅色Carolina Herrera禮服搭配 De Beers鑽石珠寶走紅毯。（De Beers提供）
名模Karlie Kloss穿大紅色Carolina Herrera禮服搭配 De Beers鑽石珠寶走紅毯。（De Beers提供）
名模Karlie Kloss穿大紅色Carolina Herrera禮服搭配 De Beers鑽石珠寶走紅毯。（De Beers提供）
名模Karlie Kloss穿大紅色Carolina Herrera禮服搭配 De Beers鑽石珠寶走紅毯。（De Beers提供）
歌手Rita Ora芮塔歐拉穿PRADA銀色亮片禮服佩戴 De Beers鑽石珠寶，渾身閃閃發亮。（De Beers提供）
歌手Rita Ora芮塔歐拉穿PRADA銀色亮片禮服佩戴 De Beers鑽石珠寶，渾身閃閃發亮。（De Beers提供）
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