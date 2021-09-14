紐約大都會慈善晚宴（MET GALA）紅毯星光熠熠，女星身上的鑽石珠寶更是閃耀迷人。香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華穿全套香奈兒與會，蕾哈娜身穿Balenciaga黑色禮服搭配寶格麗珠寶，都讓人眼睛一亮。

蕾哈娜身穿Balenciaga黑色禮服搭配寶格麗珠寶。（BVLGARI提供）

高齡63歲的莎朗史東身穿Thom Browne黑色亮片禮服出席除了外罩斗篷更添氣勢外，身上的蕭邦 (CHOPARD）珠寶也頗有看頭，一對總重13.41克拉祖母綠和13.77克拉鑽石的耳環十分吸睛，盡展巨星風采。

歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）則穿服裝設計師艾爾巴仕（Alber Elbaz）生前最後力作AZ Factory白紗禮服，搭配梵克雅寶（Van Cleef Arpels）全鑽奢華版的鑽石套組，明豔動人。

高齡63歲的莎朗史東身穿Thom Browne黑色亮片禮服搭配蕭邦珠寶，盡展巨星風采。（CHOPARD提供）

《吸血鬼學院》中擔綱女主角的新生代90後女神柔伊德區（ZoeyDeutch）身穿紫色鏤空禮服出席盛會，佩戴海瑞溫斯頓（HarryWinston）Diamond Link系列鑽石耳環和Winston Cluster鑽戒，風華絕代。

歌手Alicia Keys穿艾爾巴仕生前最後力作AZ Factory白紗禮服搭配梵克雅寶奢華鑽石套組。（Van Cleef & Arpels提供）

在《瘋狂亞洲富豪》中飾演女強人的陳靜（Gemma Chan）則身穿Prabal Gurung小黑禮服，禮服上有騰龍圖樣，背後的湖水綠大蝴蝶結曳地裙襬也是一大特色，再加上Harry Winston閃亮鑽石珠寶，更添貴氣。

名模Karlie Kloss則以一身大紅色Carolina Herrera禮服走紅毯，大波浪肩飾霸氣十足，再加上De Beers鑽石珠寶的加持，更添氣場。歌手Rita Ora則穿PRADA銀色亮片禮服搭配De Beers鑽石珠寶，層層疊的佩戴的鑽飾金光閃閃，充滿龐克時尚。

《吸血鬼學院》女主角柔伊德區佩戴海瑞溫斯頓珠寶出席晚宴。（Harry Winston提供）

名模Karlie Kloss穿大紅色Carolina Herrera禮服搭配 De Beers鑽石珠寶走紅毯。（De Beers提供）

名模Karlie Kloss穿大紅色Carolina Herrera禮服搭配 De Beers鑽石珠寶走紅毯。（De Beers提供）