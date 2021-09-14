美國知名的國際問題專家馬斯特羅(Oriana Skylar Mastro)在《紐約時報》刊文表示，美國從阿富汗撤軍後有更多資源應對更重要的台灣問題，中國卻要花更多力氣因應中亞與新疆問題，而且美國對阿富汗這種不具備戰略價值的國家都能花20年作戰，這對大陸武統台灣的政策來說並不是個好兆頭。

目前在史丹佛大學弗里曼．斯波利國際問題研究所中心擔任研究員的馬斯特羅近期在《外交事務》期刊發表分析台海戰爭的專文，引起國際政治學界的熱議。14日她在《紐時》刊文分析阿富汗撤軍對台海局勢的影響時指出，確實有許多理由擔心中國將在台海發動戰爭，但美國自阿富撤軍決不是中國武統台灣的原因，儘管外交政策和軍事圈子最近激烈討論這種可能性。批評人士認為美國從阿富汗撤軍的決定顯得美國非常軟弱，這會讓北京的膽子更大。但實際情況卻是，美國撤軍反而會讓中國對發動戰爭更為遲疑。

文章說，中共領導人與其智囊們研究世界強國興衰的歷史，早就明白美國的遏制可能阻止中國成為一個強國。北京比較幸運的是，阿富汗戰爭以及中東地區的戰爭泥淖讓華盛頓的注意力分散了20年。在中國在各國修建公路港口並擴大地緣政治影響力的時候，美國正在把大量資金投入到反恐戰爭中。當北京在南海修建軍事基地整建軍備，美國軍隊則在與阿富汗叛軍作戰，拆除土製炸彈。

文章認為，習近平和他的前任們之所以能夠逐漸增強中國的影響力，部分得益於阿富汗戰爭，而且都是在美國未加以阻撓的狀況下發生，這只是偶然的好運。阿富汗戰爭的結束可能會讓這些好日子（中共稱之為「重要戰略機遇期」）突然消失。美國曾在過去10年試圖重新回到亞洲的角逐中來，儘管阿富汗戰爭仍在繼續，歐巴馬在2011年宣佈「重返亞洲」，川普的國安團隊曾把與中國的大國競爭作為首要任務，但實際上只有口頭上說說，沒有付出多少行動。但是拜登確實調整了國家安全優先順序，他甚至將「集中力量用於與中國戰略競爭」列為撤軍的原因之一。

一些人認為，美國從阿富汗撤軍對中國武統台灣的前景是件好事。大陸鷹派媒體《環球時報》就宣稱：美國以前拋棄越南、如今拋棄阿富汗，以後也會拋棄臺灣。但實際情況是，美國在阿富汗停留的時間比大多數人預期的長得多，這打亂了中國對美國應對臺海危機的算盤。臺灣與阿富汗、伊拉克相較之下更有重要戰略意義。如果臺灣受到中國攻擊，包括美國盟友在內的許多國家會認為中國主導的世界秩序已經到來，美國將因此失去亞洲的盟友與軍事基地。

馬斯特羅指出，如果中國要贏得台海戰爭必須快速行動，讓美國來不及作出反應。北京知道，戰爭拖的時間越長，美國的優勢就越大。由於戰爭將發生在亞洲，中國經濟將遭受更大的損失，當地的貿易與能源供應勢必會中斷。美國只需要堅持較短的時間，不需要20年，這些因素就會發揮作用。

文章最後說，拜登與習近平上週四通電話時暗示了這個重大利害關係——雙方「討論了雙方確保競爭不轉向衝突的責任」（據白宮公佈的版本）。中國領導人已經預料到與拜登政府的關係會緊張，現在他們面臨的事實：美國可能有意願也有資源來抵抗中國的攻擊，即使這意味著戰爭。