國家交響樂團現任藝術顧問、下一任音樂總監準．馬寇爾，是疫情間少數因辦理就業金卡而來台工作的外國人，對於未來帶團的規劃，他表示重視每一個團員、行政人員的特質，重溝通是不二法門，將民主化落實在交響樂團裡，「我認為有快樂的音樂家才有好音樂，快樂的特質，會融入在大家演奏的音樂裡。」

私下的馬寇爾十分溫文儒雅，講話慢條斯理，但他之前在上台前，先大力拍了自己的頭一下，再跳兩下活動身體，讓自己保持清醒，這特別的上台儀式，讓旁邊的人看到都嚇了一跳，他表示：「台下有2千3百名觀眾，從台下走到台上，等於是從私領域走向公領域，有很大的壓力，但我沒空緊張和焦慮，要讓自己快速回到當下，聚焦在音樂會現場，才能專注演奏音樂。」

對於明年度開始為期5年的音樂總監職位，馬寇爾近期也已先開始熟悉台灣文化，他喝珍珠奶茶，吃炭烤烏魚子，抽空到北投嚐台灣的日本料理。

馬寇爾認為，一個交響樂團有很多角色和責任，包括和社會有所連結，甚至能成為新生代作曲家的後盾，他表示，第一個樂季會有10首大學生寫的1分鐘交響曲，從這1分鐘寫作挖掘未來新秀，而安排青年指揮家擔任協同指揮，則是想從中培育人才，找到能在國際樂壇擔任音樂總監、首席指揮的指揮新秀。

馬寇爾表示，源自於西方文化的交響樂團編制，其生成文化往往以指揮為主，容易形成上對下的單一溝通模式，「但我認為，一個團隊不是只有音樂總監和執行長，而是要讓120名音樂家和行政成員都能發揮長才，不是只有給規則，而是要有充分討論，才能帶來好的結果。」

馬寇爾目前手上還有荷蘭海牙愛樂首席客席指揮、美國奧勒岡交響樂團首席客席指揮，分屬不同國家的工作，他表示，疫情下讓行程大亂，但未來會以台灣工作為優先排程。