女團「PER6IX」與老闆陳子鴻14日一起出席代言活動，粗估代言價碼吸金上百萬元。受到疫情影響，她們許多工作暫緩、取消，仍在就學的團員紛紛專心讀書，至於成員加瑄，因為家中開幼稚園，她期間也去當助教幫忙照顧小朋友，先前已施打AZ疫苗，卻表示事後出現激烈副作用，導致身體不適，緊急送急診。

加瑄患有二尖瓣脫垂、三尖瓣閉鎖不全，因此先天的心臟病及自認體質較容易過敏，她發現打完疫苗1周後，身體出現頭暈、想吐、耳鳴、心悸等副作用，她日前半夜赴急診就醫，吊點滴後就返家休息，現在已無大礙。

PER6IX團員除了加瑄，其他成員至今仍未施打疫苗，其中李㼈的女兒紫嫣及瑋伶正升上高三，將面臨考大學，公司也會開始減少她們工作量，讓她們專心課業。而紫嫣上月參加了爺爺李孟聲的告別式，她不捨表示一切圓滿結束，「爸爸一定會很難過，但大家都有努力扛著。」並很感謝團員們都有私下傳達關心。