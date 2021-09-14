五倍券10月8日啟用，正好是百貨年度最重要的周年慶檔期，百貨龍頭新光三越趕搭五倍券，將周年慶首波6店開打日期從9月30日調整為10月7日，副董事長兼總經理吳昕陽在疫情中秉持「正面謹慎，積極面對」的態度，他表示：「跟隨五倍券和政府的政策，繼續加油﹗」預料會是歷年「最划算的周年慶」。今年業績努力朝向800億元，盼較去年807億元達持平以上，「努力達成、沒有放棄」！

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽，在疫情中秉持「正面謹慎，積極面對」的態度。（本報資料庫）

去年1月底至今，新光三越共開了90次的應變會議，目前每周1次，或視疫情變化每天2次，吳昕陽在第一時刻，做過「如果封城」的最壞打算，內心不斷思索「100個如果」，包含如果客人回不來、不來百貨，百貨可以做什麼？今年5、6月疫情最嚴峻，業績最多掉7成，全台各店因確診足跡暫停營業21天，一度焦慮沒辦法睡覺。目前業績回升，來客還差3成，1月至今業績較去年還少6％。

百貨雖也是受災戶，5至7月針對受重挫的餐飲和無法營業的健身房、娛樂業最多補助3成，吳昕陽看待挫折都是挑戰，反而更沉著面對無法預知的變化，不斷舉辦活動，努力讓業績進來才是解決之道。去年三倍券，新光三越進帳11億元，關聯業績增3、4成，這回對準掌握可綁定一家人五倍券的媽媽、經濟自主的年輕族群，看好周慶期間可挹注化妝品、運動休閒和小家電等業種。

新光三越旗下全新打造的首間國際級生活複合式Lifestyle Outlets購物中心「SKM Park」，明年1月中下旬開幕。（新光三越提供）

疫情未能鬆懈下，新光三越今年持續秉持「新事業、新渠道、新顧客」經營方針，與改裝計畫。在「新事業」部分，「beauty STAGE美麗台」實體店繼台中中港店、台北南西店和桃園新光影城後，首度跨出新光三越體系，10月初進駐環球新北中和，維持「彩妝圖書館」店型，引進雅詩蘭黛、萊雅兩大集團，和天然美妝品牌，並在「AR虛擬智慧試妝服務」外，增加護膚服務。

.beauty STAGE美麗台實體店首度跨出新光三越體系，10月初進駐環球新北中和。（新光三越提供）

經營5年的大魯閣草衙道現正壓軸出清，明年1月中下旬將轉型為首間國際級生活複合式Lifestyle Outlets購物中心「SKM Park」，草衙道購物中心副董事長吳昕昌表示，會引進50％的新品牌，零售占比會拉高到60％，餐飲和娛樂從50％降為40％，目標1年吸引700萬來客。

新光三越台北信義新天地A11 2樓跨界設計師選物專區，獨家引進有日式簡約個性配上法式優雅的設計師品牌「YUWEN」。（新光三越提供）

另一個重頭戲是明年第4季在台北東區要開「Diamond Towers」，目前招商已6成定案，會引進一線精品、全台首櫃，且著重餐飲，打破慣有用男女或年齡區分客群的方式，以生活型態來定調，打造「最新一代店型、都會時髦的購物及社交生活中心」。

新光三越獨有的熟客系統，在疫後緊抓主顧。（新光三越提供）

全台到年底前，共會改裝6個樓層，等於新蓋一棟百貨，包含台中中港店4樓女裝，台北信義新天地A9 4樓和5樓、A11 B1等，都會在周慶前全新登場。目前業績占整體1成的電商平台skm online，也會在周慶引進實體店沒有的獨家品牌。skm online與熟客系統、美食地圖skm eats、銀卡專屬購物專家等「新渠道，疫後緊抓主顧，也成功吸引「新顧客」，增加使用度，發展更臻於成熟。