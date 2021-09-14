為解決台南市區交通亂象，台南市警察局交通警察大隊15日起將展開大執法，取締違停、並排停車、公車站牌10公尺內停車。佳里警分局配合政策，14日預先公布重點執法路段，呼籲用路人確實遵守交通規則，勿因一時之便造成荷包大失血及事故傷亡。

佳里分局表示，經實地勘查及參酌民眾檢舉案件分布，公布轄區10大易違規停車地點及4處車輛易併排路段，明日起加強違規行為取締，以有效改善停車秩序，確保用路人行車安全。

佳里分局交通組長張宏年表示，轄區易違停地點為佳里區中山路、新生路、延平路、光復路、忠孝東路、文化路、建中街、義民街、西港區中山路與慶安路口及慶安路與新興街口等10處；違規併排路段為佳里區光復路段、新生路段與佳東路口、佳里區光復路與建中街路口及佳里區中山路與文化路口等4處。

此外，佳里區市區公車站牌周圍易經常遭民眾臨時停車占用致險象環生，警方都將強力執法。佳里分局分局長蔡進閱呼籲民眾確實遵守交通規則，明日起將以守望、攔查及逕行舉發方式取締違規車輛，以遏止違停風氣。