振興五倍券的消息一出，就讓各大百貨摩拳擦掌，準備要把5月以來因疫情停業而下滑的業績，通通在周年慶中補回來，像新光三越今天（14日）就率先宣布因應五倍券的推出，將會把周年慶首波開打時間從9月30日調整為10月7日，而正好不少百貨的周年慶開打日也將於10月7日登場，可見今年的周年慶戰爭將會相當激烈，也讓已經忍耐許久沒出國、少外出消費的民眾好好大買一場。

Global Mall新北中和店為了在搶攻今年的周年慶，最近陸續帶來了新店開幕，像「欣葉．生活．廚房」新北首店就在近期登場。（Global Mall提供）

像Global Mall就回應，全台七店的周年慶活動也預計將於10月7日到31日舉行，其表示過去周年慶都會慣例在國慶連假前推出，今年加上振興五倍券同步加碼實體、數位通路，一次搶攻國慶連假及五倍券的消費熱潮商機，因此預告將推出更超越去年的回饋、預計最高可達30倍之多，期待將帶動一波消費潮，業績能更遠勝去年。

京站與韓系美妝品牌ETUDE HOUSE合作，30日前體驗新品即贈彩妝體驗禮。（京站提供）

而本來周年慶就在壓軸約11月時間登場的京站則表示，雖然今年10月初將會有各百貨的周年慶開打，但京站仍將會維持原來周年慶的檔期，而目前就已先預告，為了搶攻五倍券的商機與熱潮，10月初將貼心推出相關優惠活動，為周年慶暖身吸客；至於信義區的統一時代百貨台北店、天母區的大葉高島屋、大直的美麗華百樂園的周年慶，仍將維持同樣的原定時間10月7日起開跑，目前未有任何變動，看來今年民眾要在周年慶購物前，都要做好功課、看好DM，才能掌握到哪家百貨推出最優惠、賺最多的回饋的活動。