小魏魏嘉瑩新歌〈要怎麼告訴你我多喜歡〉MV，請來林柏宏擔任男主角，兩人飾演的天使邱比特用十字弓為人間的愛情配對，被射中的人就會產生戀愛的感覺，總是一臉嚴肅的王牌天使林柏宏遇上一臉懵懂的實習天使小魏，因為不小心的失誤，讓林柏宏陷入情網。小魏魏嘉瑩對於能夠跟林柏宏合作十分開心，林柏宏也對小魏演出的表現十分稱讚，滿分10分給了小魏11分，讓小魏受寵若驚。

兩人在豔陽高照的夏末拍了一整天MV，林柏宏說：「小魏她的人跟她的歌一樣，非常可愛，充滿正能量，跟小魏聊天的時候你會覺得非常的陽光、開朗。」兩人談到印象深刻的場景，小魏笑說：「我印象最深刻的場景是天台那場，因為要爬一個鐵梯才能上天台，腳很抖。但夕陽真的很漂亮。」而林柏宏也笑稱：「我反而是兩個人靠在一起，聽著小魏彈吉他唱歌的那一場，印象裡我好像沒有演過或是經歷過這樣的場景，這麼近距離聽到她唱歌，很幸福。」這次的合作愉快，也讓兩人彼此了解更深，林柏宏說：「打電動那一場小魏自己說她『超愛打電動』，就讓我覺得很特別。」

而問到兩人如果有超能力或當天使想要成為什麼樣的天使，小魏立刻喊：「我要當金剛狼。」林柏宏則是反應過來大喊小魏：「很酷！」原來小魏想要「治癒」的能力，最後兩人都說希望能夠有散播愛和感動的能力。

林柏宏和小魏在MV中飾演邱比特。（小魏工作室提供）