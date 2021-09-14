因應非洲豬瘟防疫，農委會自9月起暫停廚餘養豬1個月並改以飼料餵食，日前農委會畜試所行文各縣市養豬協會表示，全台畜試所分所的「廚餘養豬轉型技術輔導團」將輔導小場廚餘養豬戶轉型，畜試所也推出類廚餘飼料配方幫助廚餘養豬戶降低成本。

該公文寫到，廚餘養豬戶可選購商業飼料或利用畜試所提供的類廚餘飼料配方，惟建議採用濕飼餵飼，將飼料與水以1：3-4之比例稀釋混合，飼料直接倒入原有蒸煮廚餘之貯存槽後，利用原來之輸送管線進行餵飼，可不用改變原來設施，達到原來之廚餘餵飼量。

畜試所產業組組長林正鏞表示，廚餘改吃飼料最大的問題和採食量有關，每頭黑豬原本每天的廚餘餵飼量約7到13公斤，改吃飼料後僅剩2到3公斤，畜試所開發提供的飼料配方主要由玉米，大豆粉及麩皮，建議使用時以飼料加水3-4倍，並以濕飼方式餵飼，可達到餵廚餘的量及避免豬隻過度採食，2019年初推動廚餘轉用飼料迄今約有720場。

根據「以飼料替代廚餘養豬建議飼料配方」表指出，類廚餘飼料以玉米粉每公8到9元，麩皮6到7元，大豆殼7元為主要成分，和一般來飼料不同的是大豆粕成份較少，大豆粕每公斤14.4元，因此類廚餘飼料有著價格上的優勢，但營養濃度也相對較低。

林正鏞指出，通常白肉豬飼料是由玉米粉和大豆粕組成，另外再添加綜合維生素、礦物質、鹽等，麩皮的蛋白質約16％，大豆粕則是44％，差了近3倍，不過白豬6個月就可以到達上市體重125公斤，黑豬則需要1年以上，飼養期長也讓營養需要量較低，因此不需要像白肉豬對飼料營養要求那麼高。

他強調，使用廚餘養豬主要是經濟考量，豬可完全使用飼料餵飼，並不會有問題。