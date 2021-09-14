美麗的海洋已成為垃圾海，到處漂浮塑膠垃圾的景象震驚全球，為此ORIS發起「Change for the Better」計畫，在甫落幕的日內瓦鐘表日發表一款Aquis Upcycle日期表，表盤是由海洋垃圾回收再生的PET塑料製成，沛納海 (PANERAI）則以回收鋼材打造腕表，為環保盡心力。

OROS在日內瓦表展發表Upcycle環保日期表(36.5mm)，表盤採用海洋回收PET塑材，6萬4000元。（ORIS提供）

根據聯合國環境署發布的數據，每年有1300萬噸的塑料流入海洋，其中的26.9萬噸漂浮在海面，為此ORIS發起Change for the Better計畫，與ClimatePartner合作力挺環保，並與Everwave (前身為Pacific Garbage Screening)合作Clean Ocean限量表，贊助設立海洋浮動平台，防止塑料垃圾進入海洋。

OROS在日內瓦表展發表Upcycle環保日期表(41.5mm)，表盤採用海洋回收PET塑材，6萬4000元。（ORIS提供）

今年ORIS推出新款Aquis Upcycle日期表，進一步落實回收海洋垃圾的理念，表盤由再生PET塑料製成，每一片表盤的紋路色彩都不一樣，猶如獨一無二的藝術精品，單向旋轉表圈鑲嵌灰色陶瓷貼片，不銹鋼鍊帶搭配可延長的安全折疊表扣，旋入式不銹鋼安全錶冠和搭載自動上鍊機芯。

ORIS贊助波札納共和國偏鄉的Okavango Air Rescue醫療航空隊，推出Okavango空中救援限量表，6萬9000元。（ORIS提供）

ORIS贊助波札納共和國偏鄉的Okavango Air Rescue醫療航空隊，推出Okavango空中救援限量表，6萬9000元。（ORIS提供）

ORIS在日內瓦鐘表日也發表Big Crown ProPilot Rega限量表，是ORIS與瑞士空中醫療機隊（Swiss Air-Rescue Rega）建立合作夥伴關係已近七年的第三款聯名表，以黑色表盤和白色指針的黑白對比色系，可清晰讀時。另一款Okavango空中救援限量表，則是贊助瑞士企業家Christian Gross和Misha S. Kruck醫生在波札那共和國成立的航空醫療救援組織Okavango Air Rescue (O.A.R.)，專為當地偏遠居民提供醫療救援服務。

沛納海Luminor E-Steel環保表PAM01358，環保再生物料占整支表的58.4%，26萬8000元。(PANERAI提供）

沛納海以回收鋼材和回收塑料打造的Ecologico Luminor E-Steel環保表，環保再生物料占整支表的58.4%，表殼採用回收的E-Steel不鏽鋼，其成分結構、防腐蝕耐用度與一般不鏽鋼等同，以確保品質，有岩灰色、藍色和綠色三種表盤。