華南銀行響應政府「振興五倍券」政策及體恤受疫情影響的店家在振興五倍券使用期間，特別推出全國最優惠的店家使用台灣 Pay免手續費方案，不論是金融卡還是信用卡收款皆享「零」手續費優惠，讓店家搶攻「振興五倍券」商機的同時，除了能夠體驗便利的零接觸行動支付收款服務，減少接觸風險，並且無須擔心還要負擔手續費用。

後疫情時代，零接觸支付已成為民眾的生活習慣，這次行政院推出的「振興五倍券」，也鼓勵民眾申請數位券，華南銀行響應政府也支持店家，自2021年10月8日至2022年4月30日振興五倍券消費期間，特別取消原本店家使用台灣Pay金融卡及信用卡的手續費，讓全台使用台灣Pay收款的店家均享有0手續費優惠，鼓勵店家加入零接觸支付的行列。

此外，配合「振興五倍券」活動，華南銀行與八方雲集、梁社漢與日藥本舖等連鎖店家共同合作，舉辦多檔優惠方案，消費者只要於活動期間至前述店家使用台灣 Pay進行消費，還可以享受到店家專屬優惠(最高20％)，讓消費者優惠拿不完，店家生意做不完。