鼓鼓呂思緯、蕭秉治、吳卓源首唱〈戰神風暴〉。（相信音樂提供）

蕭秉治首唱新專輯新歌〈不留活口〉。（相信音樂提供）

鼓鼓自彈自唱首唱〈簽收我的心〉。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源共同代言手遊並演唱主題曲〈戰神風暴〉，也因拍攝MV，連續相處48小時後，感情急速升溫，Julia表示自己像是多了兩個哥哥，感受到開心及溫暖，第一次感受到團體的氛圍，笑稱好像可以立刻成團出道了。而Julia的一句話，二位「哥哥」當然配合到底，三人一起上TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的！!》，最限定的組合，最限定的首唱〈戰神風暴〉。

蕭秉治正在籌備第二張創作專輯《狂人》，在全新專輯正式發行前，搶先釋出新歌〈不留活口〉，正是周渝民擔綱主演《逆局》主題曲。鼓鼓在節目中首唱〈簽收我的心〉，這也是他擔任金曲獎星光大道主持人後的第一個通告，每個人看到他都稱讚他主持得很好，節目主持人黃子佼甚至還說請鼓鼓直接現場主持，介紹TPOP節目，蕭秉治跟Julia透露當晚也都有在電視機前看鼓鼓表現，都覺得鼓鼓表現很完美。

而「戰神風暴」台港澳地區一上市，吸引大批歌迷下載，就是希望能在線上和偶像相遇組隊，鼓鼓（遊戲ID：延吉街小胖）、蕭秉治（遊戲ID：XBC狂人）近來工作之餘就是忙玩手遊，鼓鼓直呼希望歌迷手下留情，因為歌迷等級練得比他還高，而手遊菜鳥的蕭秉治笑回：「在音樂的世界我帶歌迷飛，但在遊戲世界裡，我還在努力摸索，請粉絲們先帶我這個菜鳥飛。」