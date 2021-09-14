大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場主體已完工，但內部尚未裝修，以致延宕啟用時程。（陳淑娥攝）

大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場內部尚未裝修無法啟用。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌14日會勘，努力爭取漁業署1800萬元補助。（陳淑娥攝）

斥資9000萬元打造的大甲松柏魚貨多功能集貨場，原本預計2019年底啟用，由於內部至今仍尚未裝修，所需經費約3000萬元，立法院副院長蔡其昌14日會勘，爭取漁業署1800萬元補助，預計最快明年底可啟用，讓當地漁民揮別蹲地賣魚日子。

大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場主體工程，由中央漁業署補助2200萬，其餘由台中市府自籌辦理，總工程費用約9000萬元，因現地狀況不佳及界面設計不符等，經兩次變更，使得期程延宕於去年底完工。

蔡其昌表示，松柏港漁民半夜出海，清晨就地販售，最新鮮的現撈海鮮就在這，然而無完善的銷售中心，漁民僅能就地擺攤販售，未來完工後將，可一邊看海一邊買魚，這裡將是台中、苗栗人買漁貨的好去處。

蔡其昌說，這幾年一直在進行養灘工作，漁貨中心旁早已成為衝浪愛好者的祕境，結合漁村再生可成為一個特色漁港。陳吉仲則允諾將問題帶回中央，按相關規範來妥善執行。

當地漁民說，數10年來每天蹲在路邊吹風日曬賣魚、殺魚，一直到賣完為止，真的很辛苦，期待魚貨多功能集貨場能盡速誕生。

海資所說明，內部設施裝修預計3000萬元經費，目前正在進行規劃設計目前規劃漁獲銷售大攤位6處、小攤位9處、乾貨銷售攤位7處以及餐飲攤位4處，合計共26個攤位，大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場預計最快明年底可啟用，讓當地漁民早日揮別蹲地賣魚日子。