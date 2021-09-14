楊忠俊鄉長（中）表示，金寧鄉向打造「幸福樂齡模範鄉」的目標大步前進。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉近3成鄉民的年齡逾55歲，成立8年的樂齡學習中心提供鄉親1個「活到老學到老」傳遞生活經驗的平台，可觀的成果獲得教育部「第5屆樂齡教育奉獻獎－特優等團體獎」。

兼任樂齡學習中心主任的楊忠俊鄉長表示，金寧樂齡學習中心在2014年掛牌運作，多年來用心經營有成，此次在全國25個縣市373所樂齡學習中心選拔中脫穎而出，獲得特優等團體獎項和獎金新臺幣20萬元，未來仍將持續結合地方產業資源，精進發揮長者智慧無窮的能量、創意工作，往將金寧鄉打造為「幸福樂齡模範鄉」的目標大步前進。

金寧鄉現有6個行政村，鄉民3萬3167人，占全金門總人口數的25％。其中，55歲鄉民有9萬223人，占總人數的28.58％，已屬高齡社會結構。

金寧樂齡學習中心以「忘記年齡、終身學習」為運作目標，營造樂齡生活環境、充實老年人生活，進而達到熱愛老人、接納老人、尊重老人及服務老人的願景。