婁峻碩生日收到粉絲送的愛心禮拜，相當感動。(想不到音樂工作室提供)

焦凡凡914生日吃蛋糕慶生。(想不到音樂工作室提供)

婁峻碩、焦凡凡情侶檔914同天生日，自交往至今每次生日都一起過的兩人，今年也不例外，最近正逢個人首支單曲＜拜託拜託給我一口＞宣傳期的焦凡凡特別向經紀人告假3天，與婁峻碩一起到飯店慶祝生日，兩人還特別趁著生日款待自己，點了ROOM SERVICE，把飯店各式各樣的餐點都點到房間吃。焦凡凡笑說：「因為先前好不容易把消夜戒掉，難得過生日，想說稍微放縱一下，所以想說晚餐晚點吃，這樣連消夜的部分都能感受到！」

焦凡凡不僅趁生日小放縱，還特別點了超多到餐點，頗為符合她單曲《拜託拜託給我一口》的調性。她笑說：「我從以前點餐就是會點爆多，因為每種都想吃！但因為現在當了歌手，所以我現在都吃一小口，所以剩下的就是給婁吃，男生運動量比較大！我把他之前跟我說的話對他說：我喜歡看你吃東西的樣子！鼓勵他多吃一點，哈哈！」被問到兩人同一天生日有甚麼好處？兩人異口同聲笑說：「能夠省過一個紀念日！」

剛成為＂28佳人＂的焦凡凡覺得今年出單曲是送給自己最好的生日禮物，也是最昂貴的生日禮物，為了單曲前後花了近百萬的她笑說： 「這是出生以來最豪奢但也最有意義的生日禮物！」焦凡凡透露自己從小到大收過最有趣的生日禮物就是好友關韶文為了給她驚喜，曾在她生日當天準備象徵巨星的紅布條，還偷偷跑去她家佈置慶生PARTY，她笑說：「這我永遠難忘！他的禮物讓我感動到又哭又笑！」至於收過最爛的生日禮物，她則說：「我國中同學曾送我一個國王的禮物，因為當時她們說要合買生日禮物給我，結果到現在已經邁入第八年， 每年都還是沒看到那消失的生日禮物，哈哈！」

至於婁峻碩今年生日則收到一份別具意義的生日禮物，原來粉絲得知他914生日，特別以他的名義集資捐了36000元給門諾基金會做愛心，這份愛心捐款更成為贊助門諾醫院防疫專案的善款，對婁峻碩來說可說是一份充滿愛心的禮物，婁峻碩特別感性地說：「謝謝粉絲的用心及愛心！這是收過最好的生日禮物！」而對於女友焦凡凡出單曲當成送給自己的生日禮物這件事，婁峻碩完全力挺且支持，他更幽默地說：「我覺得《拜託拜託給我一口》很適合進軍兒童界，應該到各大幼稚園、小學唱給小朋友聽，應該會爆紅！她很有潛力當凡凡姐姐！哈哈！」