藝人龍劭華14日晚間被發現昏倒在民宿中，警方到現場蒐證，初判並無外力介入痕跡。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）
藝人龍劭華14日晚間被發現昏倒在民宿中，警方到現場蒐證，初判並無外力介入痕跡。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）
金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

藝人龍劭華14日晚間驚傳在高雄八五大樓昏倒，救護人員趕抵時已經失去生命跡象，一路急救並送往阮綜合醫院急救，晚間8點9分不治，享壽68歲。

據了解，龍劭華這幾日正在高雄拍戲，投宿在高雄八五大樓裡的民宿。14日晚間劇組人員要與他聯繫，發現他失聯，驚覺不妙，立刻會同民宿業者前往開門，一開門就發現龍劭華躺臥在地，失去意識，立刻打119求援。

龍劭華經救護人員一路急救並送往阮綜合醫院，在院方搶救下，晚間8點9分不治，消息傳出，震驚演藝界，影迷也唏噓。

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