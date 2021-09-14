中華民國滑冰協會主辦的國際滑冰運動行銷論壇，將於9月27日、28日線上舉辦，邀請國外體育重量級人士主講，例如奧林匹克頻道總編輯伯恩(Mary Byrne)，共同為後疫情時代的運動商業模式尋找新出路，並開放大家免費報名參與。

行銷數位化是國際賽事行銷的現在與未來，然而，行銷數位化人人會說，實際的商業模式該如何操作卻一知半解，國內外舉辦滑冰賽事的主辦方、贊助方、場地場館營運者，以及苦無賽事大展身手的運動員，都在全球疫情下苦思突破之道，因此滑冰協會在疫情肆虐之際舉辦線上論壇，主題設定與國際接軌，匯集國內外重要講者，更「超前準備」和明年2月的登場北京冬季奧運，以及運動賽事永續經營議題。

本論壇開場主題講者、奧林匹克頻道總編輯伯恩經驗豐富，將分享東京奧運在疫情考量下，不開放觀眾對運動賽事商業模式的衝擊，以及她在奧林匹克頻道轉播服務的團隊，如何利用科技與新轉播技術帶動現場氣氛，讓運動員以及螢幕前的觀眾也能感受現場的氛圍與情緒，藉由這次經驗，思考如何為明年冬季奧運做好準備。

此外，瑞士蘇黎世的盈方體育經紀公司、西班牙滑冰協會也會分別分享國際數位影音平台的專項經驗，以及「線上評分系統」科技對國際賽事的帶領作用與突破性角色，加上SportBusiness副總裁李皎、國際冬季兩項聯合會傳播總監溫克勒(Christian Winkler)進行專題討論，讓這次論壇內容更加豐富。