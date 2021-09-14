Gogoro擬赴美上市，產業分析師表示，Gogoro是台灣產業扶植出來的獨角獸，當紅之際竟直接跳過台灣、赴美借殼上市，證交所面子肯定掛不住。

消息傳出後，金管會回應，Gogoro向來是主管機關爭取在台掛牌的對象，將請證交所持續探詢業者想法，期盼能爭取留台；產業分析師對主管機關的反應，並不覺得意外，大部分的企業會選擇在自己發光發熱、熟悉的市場掛牌上市。

國泰證期研究部分析師蔡明翰，企業選擇在美國或台灣上市，在資本主義的社會裡，說穿了是「向錢看齊」，Gogoro看準赴美上市，市值會比台灣大很多，當然會選擇對自己有利的市場掛牌。

蔡明翰以過去香港、新加坡科技業，喜歡來台灣上市為例，因為香港是地產、金融中心，台股偏愛電子族群，在香港掛牌、本益比頂多10倍，來台灣上市、本益比卻可以拉高至30倍，市值可能相差3倍之多；蔡明翰表示，市場決定買賣價格，當價格往上、市值增大，企業有自己拿捏的一套辦法。