FOCA福爾摩沙馬戲團創團核心成員陳冠廷認為，馬戲是一種多元又有包容力的表演。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供）

說起馬戲團，可能容易聯想到人與動物同台表演的畫面，但在台灣有個成軍10年的FOCA福爾摩沙馬戲團，嘗試不一樣的馬戲表演，除了挑戰肢體極限，也致力將馬戲表演和生活結合，他們曾以社子島為基地，和當地居民互動，並編創成作品，也曾登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節，展現不一樣的馬戲表演。

「我認為馬戲是一種很多元、很有包容力的表演，我們不該被既定印象框限住。」創團核心成員陳冠廷表示，作為馬戲表演者，內在有兩種身分，「一是大眾對我們的印象，像超人一樣挑戰極限，但其實我們也和大家一樣，都是凡人，這兩種身分，讓我們想重新調配自己的肢體表達方式，和觀眾溝通。」

陳冠廷出生於1990年，來自台中，是美國IJA國際雜耍大賽雜耍圈組（RING）挑戰賽亞軍得主。小學時期因參加社團，學會打陀螺和跳繩，靈活的表現讓老師看見他的潛質，推薦他報考復興劇校（現台灣戲曲學院）插班考，沒想到考上了，開始了練功生活，插班生的起步雖然比別人晚，也曾躲在棉被裡偷哭，但學會不同的表演技能，也令他充滿成就感。

陳冠廷表示，從事馬戲工作，爸媽一開始也怕他太辛苦而不支持，他也真的因此受過傷，動了兩次膝蓋手術，「走這條艱辛的路，可能無法被大多數人認可，但在訓練過程，培養你和手上道具的關係，你會很享受當下，如果不小心挑戰成功，練就新技能，成就感會不斷湧現，那是讓我走到現在的動力。」

近期他編創新作《嘛係人》，作品名稱取了「馬戲人」為諧音，同時也有台語「也是人」的寓意，探討並呈現他和團隊一路上對馬戲表演的想法，共有三種層次，「第一個層次是，我認為傳統馬戲那種和觀眾互動的狀態，還是要保留，另外就是『我』作為表演者和觀眾之間的關係，另外就是『我』和自己的關係。」演出將於9月18日、19日在新北市淡水雲門劇場，11月26、27日在高雄衛武營戲劇院登場。