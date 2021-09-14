Jennie以暗黑感貓眼妝，穿上香奈兒2022秋冬系列黑色長版襯衫，搭配存在感十足的項鍊登上韓版《ELLE》。（翻攝自Jennie IG）

以《孤單又燦爛的神－鬼怪》打響名聲的演員金高銀，今日出席《柔美的細胞小將》記者會，以香奈兒2022秋冬系列黑色長版襯衫，大玩下衣失蹤，全黑造型搭配黑髮耳下鮑伯頭，展現清新時髦的氛圍，讓人為之驚艷，而該套造型也恰與Jennie為韓版《ELLE》拍攝其一造型相似，兩人不僅服裝同款，連黑短髮造型也撞一波，而兩人的黑短髮造型，皆曾引起韓國網友們的正反熱議。

於今日的記者會上金高銀以香奈兒黑色長板襯衫、黑色透膚絲襪出席，相較於秀上以黑色長靴搭配，她選擇以韓劇女主角們必穿的ROGER VIVIER方釦黑色高跟鞋，將腿部線條修飾得更加修長，寬鬆的袖子設計，僅稍微露出手指的樣子，為整體增添萌萌的氣質，讓粉絲十分喜愛。

不過早在8月，BLACKPINK成員Jennie便以同款洋裝登上韓版《ELLE》8月號，相較於金高銀與秀上模特將襯衫全扣的演繹方式，Jennie選擇解開扣子，打造胸口V領造型，並以存在感十足的項鍊，講整體造型顯得更加奢華，並巧妙地利用腰帶，凸顯其傲人的螞蟻腰，搭配暗黑感的貓眼妝，相較於金高銀的清純時髦，Jennie則呈現出神秘性感的氛圍。

過去兩人多以長髮、中長髮的造型為主，因此此次黑短髮造型甫登場，都有不少網友表示「短髮我不行」、「不適合」等，但也有不少粉絲讚賞兩人的消化力，認為短髮造型也十分合適。